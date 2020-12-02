Son dakika: ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi: 6 yıl içinde olacak
Son dakika haberine göre ABD'li girişimci ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak” dedi.
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Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.
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