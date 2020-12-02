02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi: 6 yıl içinde olacak

Son dakika: ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi: 6 yıl içinde olacak

Son dakika haberine göre 'li girişimci ve SpaceX’in sahibi , Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
Son dakika: ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi: 6 yıl içinde olacak

Merkezi 'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX'in sahibi , merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı.

'nın başkenti 'deki 'Axel Springer Ödülleri'nde görüntülü konuşan Musk, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra" dedi.

Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen kapsülü test görevine başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile 'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Havacılık ve Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi | Flaş Elon Musk ve SpaceX iddiası ABD HAVA KUVVETLERİNDEN YENİ NESİL UÇAK HAMLESİ | FLAŞ ELON MUSK VE SPACEX İDDİASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA