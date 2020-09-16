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ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi | Flaş Elon Musk ve SpaceX iddiası

Hava Kuvvetlerinin, "" kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi. ABD'nin bu uçağı 'ın şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi | Flaş Elon Musk ve SpaceX iddiası

Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi.

Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.

kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

ELON MUSK VE SPACEX İDDİASI

ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.

ABD'nin bu uçağı 'ın şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.

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