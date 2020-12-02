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Muhsin Fahrizade suikastı | Kritik isimler yakalandı! Perde arkası belli oluyor

Son dakika haberi... İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastla bağlantılı şahısların tespit edildiğini duyurdu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Muhsin Fahrizade suikastı | Kritik isimler yakalandı! Perde arkası belli oluyor

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda Rebii, "İstihbarat Bakanlığı, şehit Fahrizade suikastı ile ilişkili şahısları tespit etti." dedi.

Rebii, suikastın tüm boyutlarıyla incelendiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, olayla ilgili ipuçları elde ettiklerini belirtmiş ancak detay paylaşmamıştı.

İRAN, SUİKASTIN ARDINDA İSRAİL'İN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılmadan provokatif terör eylemleriyle bölgede kaos çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini ve suikasta yanıtı uygun zamanda vereceklerini" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

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