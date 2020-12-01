Kabil'de Rus diplomatlara mayınlı suikast!
Son dakika haberi... Afganistan’ın başkenti Kabil’de Rus diplomatları taşıyan araç geçiş yaptığı sırada mayın patladı. Patlamada Rus diplomatların sarsıntı yaşadıkları ifade edildi.
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı. Patlamanın Rusya Büyükelçiliği yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucunda Rus diplomatların sarsıntı geçirdikleri ifade edildi. Rusya'nın Afganistan'dan olaya ilişkin inceleme talebi yaptığı bildirildi.
Rusya'nın konuya ilişkin alacağı aksiyon merak konusu oldu.