Netanyahu'yu korku bastı: İsrail'de meclis feshedilme tehlikesi ile karşı karşıya

Erken seçimin yolunu açacak olan Meclis'in feshedilmesi için 4 ayrı oylamanın da kabul edilmesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart'ta yapılan seçimin ardından ülkede devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı. Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1,5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1,5 yıl da Gantz'ın oturması kararlaştırılmıştı.