01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransız halkına yönelik aşı kampanyası başlatılıyor

Fransız halkına yönelik aşı kampanyası başlatılıyor

2021 nisan-haziran ayları arasında halkın tamamına yönelik kampanyası yürütüleceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Fransız halkına yönelik aşı kampanyası başlatılıyor

, yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2021'nin nisan-haziran döneminde halkın tamamına yönelik kampanyası yürüteceklerini bildirdi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Macron, 'nda Başbakanı Alexander de Croo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Belçika ile terörle mücadele konusunda iş birliğinin artırıldığını ifade eden Macron, ABD Başkanı seçilen 'ın ekibinin demokrasi, iklim ve güvenlik konularında Avrupa ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelecek yılın başında riskli grupta yer alan kişilerin aşılanacağını dile getirdi. Nisan-haziran 2021 döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası başlatacaklarını ifade eden Macron, aşının zorunlu olmayacağını kaydetti.

Macron, Avrupa Birliği Komisyonunun doz aşılarını rezerve ettiğini ve bunların üye ülkeler arasında nüfusa göre dağıtılacağını bildirdi.

Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olur mu? KORONAVİRÜS AŞISI SALGINI YENMEDE TEK BAŞINA YETERLİ OLUR MU?

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA