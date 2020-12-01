Fransız halkına yönelik aşı kampanyası başlatılıyor

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Macron, Elysee Sarayı'nda Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Belçika ile terörle mücadele konusunda iş birliğinin artırıldığını ifade eden Macron, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ekibinin demokrasi, iklim ve güvenlik konularında Avrupa ile aynı fikirde olduğunu söyledi.