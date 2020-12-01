Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olur mu?

AFRİKA KORONAYI BATININ SORUNU OLARAK GÖRÜYOR

John Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 67 ülkede aşılara karşı güveninin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken Rocca, IFRC'nin bir araştırmasına göre ise Afrika'da Kovid-19'un sadece "Batı'nın sorunu" olarak görüldüğünü söyledi.