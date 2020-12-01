01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olur mu?

Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olur mu?

ve () aşısına karşı artan güvensizlik ve bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmezse, aşının salgını yenmede tek başına yeterli olup olmayacağı konusunda açıklamada bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
ABONE OL
Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olur mu?

ve (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karşısında hızla artan güvensizlik ve bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmezse, aşının salgını yenmede tek başına yeterli olmayacağı uyarısında bulundu.

IFRC Başkanı Francesco Rocca, düzenlediği basın toplantısında, "Salgını yenme konusunda aşı tek başına yeterli olmayabilir. Kovid-19'u yenmek için salgınla mücadeleyi sürekli engelleyen paralel güvensizlik salgınını da yenmemiz gerek." dedi.

AFRİKA KORONAYI BATININ SORUNU OLARAK GÖRÜYOR

John Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 67 ülkede aşılara karşı güveninin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken Rocca, IFRC'nin bir araştırmasına göre ise Afrika'da Kovid-19'un sadece "Batı'nın sorunu" olarak görüldüğünü söyledi.

Batılı ülkelerde ise birçok kişinin, temel sağlık uyarılarına uymayı reddettiğine işaret eden Rocca, hükümetlere salgın ve aşıya karşı güvensizlik ve bilgi kirliliğiyle mücadele çağrısı yaptı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı 63 milyon 320 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 469 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 787 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 760 bini, 'da 9 milyon 457 bini, 'da 6 milyon 317 bini ve 'da 2 milyon 295 bini geçti.

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat sağlayan Schengen'in işlemediği dönemde, Avrupa'nın durma noktasına geldiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek "Kovid-19 süreci de çevrim içi ve mağazalarda temassız ödemelere doğru bir kayma ile dijitalleşme yönündeki bu eğilimi hızlandırdı." dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının ardından, gelecek yıl Ulusal Sağlık İhtiyat Programı'nın hayata geçirileceğini söylerken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA