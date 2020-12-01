Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olur mu?
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) koronavirüs aşısına karşı artan güvensizlik ve bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmezse, aşının salgını yenmede tek başına yeterli olup olmayacağı konusunda açıklamada bulundu.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı karşısında hızla artan güvensizlik ve bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmezse, aşının salgını yenmede tek başına yeterli olmayacağı uyarısında bulundu.
IFRC Başkanı Francesco Rocca, düzenlediği basın toplantısında, "Salgını yenme konusunda aşı tek başına yeterli olmayabilir. Kovid-19'u yenmek için salgınla mücadeleyi sürekli engelleyen paralel güvensizlik salgınını da yenmemiz gerek." dedi.
AFRİKA KORONAYI BATININ SORUNU OLARAK GÖRÜYOR
John Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 67 ülkede aşılara karşı güveninin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken Rocca, IFRC'nin bir araştırmasına göre ise Afrika'da Kovid-19'un sadece "Batı'nın sorunu" olarak görüldüğünü söyledi.
Batılı ülkelerde ise birçok kişinin, temel sağlık uyarılarına uymayı reddettiğine işaret eden Rocca, hükümetlere salgın ve aşıya karşı güvensizlik ve bilgi kirliliğiyle mücadele çağrısı yaptı.
DÜNYADA SON DURUM
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 63 milyon 320 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 469 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 787 bine ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat sağlayan Schengen'in işlemediği dönemde, Avrupa'nın durma noktasına geldiğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek "Kovid-19 süreci de çevrim içi ve mağazalarda temassız ödemelere doğru bir kayma ile dijitalleşme yönündeki bu eğilimi hızlandırdı." dedi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının ardından, gelecek yıl Ulusal Sağlık İhtiyat Programı'nın hayata geçirileceğini söylerken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.
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