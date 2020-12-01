607 MAHKUMA KOVİD-19 AFFI

Mahkumlar, kefaletle erken tahliye ve daha iyi tesislere geçmeyi talep etmişti. İsyan sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 108 kişi yaralanmıştı. Sri Lanka Adalet Bakanı Ali Sabry, mecliste yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Pazar günü cezaevinde çıkan isyanın ardından 607 mahkum için af çıkarılarak, serbest bırakıldığını aktardı.