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Son dakika: Moderna aşısının sonuçları belli oldu: Yüzde 94,1

Son dakika haberi... , hafta sonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Moderna aşısının sonuçları belli oldu: Yüzde 94,1

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürerken, aşı çalışamalarında peş peşe müjdeli haberler geliyor.

ABD'li ilaç şirketi 'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. Aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz" dedi.

Dr. Tal Zaks'in koronavirüs salgınına meydan okuyan açıklamasında "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

YÜZDE 95 ETKİLİ DENİLMİŞTİ

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

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