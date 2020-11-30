Son dakika: Moderna aşısının sonuçları belli oldu: Yüzde 94,1

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. Aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz" dedi.