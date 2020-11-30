Washington Post’tan Türk SİHA’larına övgü dolu sözler! ABD basını sırrını yazdı: Güç alıyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor.