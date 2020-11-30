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Washington Post’tan Türk SİHA’larına övgü dolu sözler! ABD basını sırrını yazdı: Güç alıyor

'nin prestijli gazetelerinden , 'nin sınır dışındaki askeri faaliyetlerinin başarısını Türk yapımı ’lardan kaynaklandığını belirtti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Washington Post’tan Türk SİHA’larına övgü dolu sözler! ABD basını sırrını yazdı: Güç alıyor

'de terör örgütü /'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, ve 'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor.

'nin önde gelen gazetelerinden The , bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı.

'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan 'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını () kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.

TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR
Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan ve 'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.

FRANSA, İSPANYA, İNGİLTERE MEDYASI DA YAZMIŞTI
Fransız L'Opinion, İspanyol gazetesi , , Economist gibi prestijli medya kuruluşları sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarılarına yer vermişti.

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