Hırvatistan Başbakanı Plenkovic koronavirüse yakalandı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

EŞİ YAKALANMIŞTI

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eşi Ana Maslac Plenkovic'in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 günlük karantinaya girdiğini duyurmuştu. Plenkovic, korona virüs testinin negatif çıktığını fakat karantinada olmayı tercih ettiğini belirtmişti. Hırvatistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Andrej Plenkovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Salgın hastalık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine Başbakan Andrej Plenkoviç'e Pazartesi günü yeniden korona virüs testi yapıldı. Yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Başbakan şu anda kendini iyi hissediyor. Faaliyetlerini ve sorumluluklarını evinden yerine getirmeye devam ediyor. Doktorların ve epidemiyologların tüm talimatlarını uygulayacak" denildi.

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