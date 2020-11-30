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Ermenistan'a Laçın'ı terk etmesi için verilen süre bugün doluyor

'a 1992'de işgal ettiği Laçın ilini 28 yıl sonra 'a teslim etmesi için verilen süre bugün doluyor. Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, 'la Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta, Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Ermenistan'a Laçın'ı terk etmesi için verilen süre bugün doluyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, daha önce Kelbecer ve Ağdam'ı boşaltan Ermenistan, bugün de Laçın'ı en geç 24.00'a kadar iade edecek.

Ermenistan güçlerinin yanı sıra bölgeye sonradan yasa dışı şekilde yerleştirilen Ermeni nüfus için de Laçın'ı terk etmeleri için bugün son gün.

ERMENİ GÜÇLERİN İLK HEDEFLERİNDEN BİRİ OLMUŞTU
Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta, Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.

Hankendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri, 18 Mayıs'ta ise Laçın'ı işgal etmişti.

Kent merkezi, 1 kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın'da, Ermenistan'ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. Ayrıca işgalden önce Laçın'da Ermeni nüfus bulunmuyordu.

Başkent Bakü'den 450 kilometre mesafede, ülkenin güney batısında, dağlık arazide yerleşen Laçın ilinin kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavend, güneyden ise Gubadlı illeri ile il sınırı bulunuyor. Laçın'ın batısında ise Ermenistan yer alıyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

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