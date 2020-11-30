30 Kasım 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Moderna'nın Covid-19 aşısı için flaş gelişme! Donald Trump duyurdu

Son dakika haberi | Moderna'nın Covid-19 aşısı için flaş gelişme! Donald Trump duyurdu

Son dakika haberi... Başkanı , ’nın acil aşı onayı için ’ya başvurduğunu duyurdu. ABD'li biyoteknoloji şirketi , geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısının üçüncü aşama klinik deneylerine göre yüzde 94.1 oranında etkili olduğunu açıklamış, ayrıca aşının ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğunu belirtmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika haberi | Moderna'nın Covid-19 aşısı için flaş gelişme! Donald Trump duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: Başkanı , sosyal medya hesabında 'nın acil aşı onayı için 'ya başvurduğunu duyurarak, " şu anda acil aşı onayı için başvuruyor. FDA hızlı hareket etmeli! Warp Speed operasyonu büyük bir modern zaman başarısı oldu" dedi.

Moderna, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada aşının etkililik oranını yüzde 94,5 olarak açıklamıştı.

ile ABD'li ilaç firması ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının ise yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti.

BioNTech ve Pfizer geçtiğimiz hafta korona virüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

ABD'DE KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 273 BİNİ GEÇTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 141 bin 30 artışla 13 milyon 753 bin 146'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

Tedavilerinin ardından iyileşenlerin sayısı 8 milyon 109 bini geçerken, toplam test sayısı 193 milyona yaklaştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 514 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, vaka sayısında 679 bin ile 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 433 binden fazla vakayla ve 6 milyon 314 bini aşan vakayla takip ediyor.

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