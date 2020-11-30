HANGİ ORGANLARI TUTUYOR?

Hastalık bir viral zatürree dışında, soğuk algınlığı, nezle gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, kalp kası iltihabı, mide barsak iltihabı bulguları ve oluşan pıhtılarla çeşitli organlarda damarların tıkanmasına bağlı çok farklı sistemlerle ilgili klinik görünümlere sahip olabiliyor.

NASIL SEYREDİYOR?

Kuluçka süresi ortalama 5-6 gün arasında. Bir kişinin ortalama 3 kişiye hastalığı bulaştırdığı hesaplanıyor. Bulaştırıcılık, semptomların ortaya çıkmasından 2 gün önce başlayıp, çoğu olguda 7-14 gün süreyle devam ediyor. Süper bulaştırıcılar tanımlandı. Kritik olguların oranı %1 ve ölüm oranı ise %3 civarında. Olguların %80 kadarının asemptomatik seyrettiği biliniyor. Genellikle 65 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olanlarda ağır ve ölümcül seyrederken, çocuk yaş grubunda çok daha hafif seyrediyor ve daha az görülüyor. İlerleyen süreçte hastaların yaş ortalamasının daha genç yaşlara doğru kaydığı; genç ve ek hastalığı olmayan kişilerde de ağır tabloya ilerleyip ölümcül olabildiği görüldü.