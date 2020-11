NASIL KORUNABİLİRİZ?

Etkili ve güvenli bir aşısının veya ilacının bulunmasına kadar virüsün bize bulaşmaması ve toplumda yayılmasının önlenmesi için yapılması gerekenler şunlar: 1) Pandemi süresince zorunlu haller dışında evden çıkmamak ve hane halkı dışında kimseyi eve almamak; 2) Hane halkımız dışında herkesle, her zaman, her yerde ve her koşulda 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi korumak; 3) Sosyal alanlarda usulüne uygun olarak maske kullanmak; 4) El ve yüzey hijyenine (sabun, alkol, deterjan veya dezenfektanlarla) özen göstermek; 5) Kapalı, kalabalık ortamlardan uzak kalmak; 6) Dengeli beslenmek, bol su ve sıvı tüketmek, hareketli olup, egzersiz yapmak, kaliteli ve yeterli uyku uyumak suretiyle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak; 7) Hipertansiyon, KOAH, şeker hastalığı, kalp damar sistemi rahatsızlığı gibi kronik hastalıklarımız varsa, takip ve tedavisini aksatmadan kontrol altında götürmek.