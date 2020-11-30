Fransa’da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 400'den fazla kişi hayatını kaybetti
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 408 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 52 bin 731’e yükseldi.
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Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor.
GÜNLÜ VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 5 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 222 bin 488'e ulaştı.
ÜLKEDE CAN KAYBI 50 BİNİ GEÇTİ
Bakanlık, son 24 saatte 408 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 52 bin 731'e yükseldiğini açıkladı.
Ülke genelinde bin 344'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 256 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
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