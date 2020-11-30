Tayland’da balıkçının şaşkına çeviren "ambergris" keşfi! Fiyatı dudak uçuklattı...

KİLOSU 23 BİN 740 POUND



Suwannasang, ambergrisin yeterince yüksek kalitede olduğu kanıtlanırsa, kilogram başına 23 bin 740 pound (247 bin 425 TL) teklif eden bir iş adamının kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Yerel medyaya konuşan Suwannasang, "İş adamı daha sonra ambergrislerin kalitesini kontrol etmeye geleceğini söyledi ve fiyat beni şok etti. Bu amberler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanın onları incelemesini istiyorum. Ayrıca polise gitmeyi ve evimden çalınabileceklerinden korktuğum için keşfimi kaydettirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.





AMBERGRİS NEDİR?



Ambergris, sadece sperm balinası türünde görülen ve bu türün de çok az bir yüzdesinden çıkan, ağız-mide yolunda oluşan, kusmuk veya dışkı olarak dışarı atılan, tazeyken siyah, ham petrol gibi ve yapışkan olan, ancak deniz yüzeyinde senelerce kalıp gri/beyaz ve katı bir maddeye dönen, parfüm endüstrisinin en değerli maddelerinden birisidir.