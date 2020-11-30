Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70'i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

112,5 TON ALTIN BULUNUYOR

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.