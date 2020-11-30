30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kelbecer'deki altın madenlerini gözüne kestiren Ermenistan güldürdü: Sahte sınır kapısı ile durdurmaya çalışacaklar

Kelbecer'deki altın madenlerini gözüne kestiren Ermenistan güldürdü: Sahte sınır kapısı ile durdurmaya çalışacaklar

Yıllar boyu topraklarını yağmalayan bölgesindeki altıon madenlerini iade etmek istemiyor. Bölgedeki altın madenlerinden vazgeçmeyen Ermenistan komik bir tedbir aldı. Altın madenlerini korumak isteyen Ermenistan bölgeye sahte bir sınır çizerek bölgeye bir de sözde yerleştirdi. Kapıyı kendi bayrağının renklerine boyayan Ermenistan bu kapı ile Azerbaycan ve Türk ordusunu durdurmayı umut ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Kelbecer'deki altın madenlerini gözüne kestiren Ermenistan güldürdü: Sahte sınır kapısı ile durdurmaya çalışacaklar

ilinde bulunan altın madeninden vazgeçmek istemeyen 'dan ilginç bir adım geldi.

28 YILDIR YAĞMALADILAR

Ermenilerin askerlerinin de yer aldığı Kelbecer bölgesi ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesindeki "Söyüdlü (Zod)" altın madenini iade etmek istemiyor.

SÖZDE SINIRI KAPATTILAR

Kelbecer ile Ermenistan'ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı.

Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70'i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

112,5 TON ALTIN BULUNUYOR

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan anlaşmaya göre Kelbecer bölgesi, 25 Kasım'da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarıldı.

Kelbecer'de işgal sona erdi! Hezimete uğrayan Ermenistan geri çekiliyor KELBECER'DE İŞGAL SONA ERDİ! HEZİMETE UĞRAYAN ERMENİSTAN GERİ ÇEKİLİYOR

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA