Kelbecer'deki altın madenlerini gözüne kestiren Ermenistan güldürdü: Sahte sınır kapısı ile durdurmaya çalışacaklar
Yıllar boyu Azerbaycan topraklarını yağmalayan Ermenistan Kelbecer bölgesindeki altıon madenlerini iade etmek istemiyor. Bölgedeki altın madenlerinden vazgeçmeyen Ermenistan komik bir tedbir aldı. Altın madenlerini korumak isteyen Ermenistan bölgeye sahte bir sınır çizerek bölgeye bir de sözde sınır kapısı yerleştirdi. Kapıyı kendi bayrağının renklerine boyayan Ermenistan bu kapı ile Azerbaycan ve Türk ordusunu durdurmayı umut ediyor.
Kelbecer ilinde bulunan altın madeninden vazgeçmek istemeyen Ermenistan'dan ilginç bir adım geldi.
28 YILDIR YAĞMALADILAR
Ermenilerin Azerbaycan askerlerinin de yer aldığı Kelbecer bölgesi ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesindeki "Söyüdlü (Zod)" altın madenini iade etmek istemiyor.
SÖZDE SINIRI KAPATTILAR
Kelbecer ile Ermenistan'ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı.
Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70'i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.
112,5 TON ALTIN BULUNUYOR
Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan anlaşmaya göre Kelbecer bölgesi, 25 Kasım'da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)