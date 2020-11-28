İtalya'da koronavirüs nedeniyle 1 günde 700'e yakın kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 686 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybı ise 54 bin 363'e ulaştı. Ülkede toplamda 720 bin 861 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 789 bin 308 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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