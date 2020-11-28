İtalya'da koronavirüs nedeniyle 1 günde 700'e yakın kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgının Avrupa'da etki gösterdiği ülkelerden İtalya'da günlük ölü sayısı her geçen gün yükseliyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 686 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
DÜNYA DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 686 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybı ise 54 bin 363'e ulaştı. Ülkede toplamda 720 bin 861 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 789 bin 308 de aktif vaka olduğu bildirildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)