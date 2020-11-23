İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 20 binin üstünde
Koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkezlerinden İtalya'da vaka sayısı her geçen gün artıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vaka sayısının 22 bin 930 arttığı belirtildi.
DÜNYA AA
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İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 630 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e, toplam can kaybı ise 50 bin 453'e ulaştı. Ülkede toplamda 584 bin 493 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 796 bin 849 da aktif vaka olduğu bildirildi.
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