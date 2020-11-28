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İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı gerginliği: 60'dan fazla gözaltı var

Son dakika haberleri... Avrupa’da aşı ve Kovid-19 tedbirlerine karşı olan kişi ve grupların protestolarına her gün bir yenisi ekleniyor.  ’nin başkenti ’da aşı ve Kovid-19 tedbirleri karşıtlarının düzenlediği protestoda polis 60’dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2020
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İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı gerginliği: 60'dan fazla gözaltı var

'nin başkenti 'da bulunan Hyde Park'ta bir araya gelen binlerce kişi aşıları ve Covid-19 kısıtlamalarını etti.

Göstericiler, Hyde Park'tan başladıkları yürüyüşlerine Oxford Caddesi geldiklerinde farklı yönlere dağılarak devam etti.

Göstericiler, sık sık "Aşı olmak istemiyoruz", "Hükümet politika değiştirmeli" ve "Başbakan istifa" sloganları attı.

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