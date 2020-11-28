28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısı arttı

'nin,  endüstrisinin görünümü ve kısa dönem  üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
ABONE OL
ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 241'e yükseldi.

CUMA GÜNÜNÜ 48,18 SEVİYESİNDE TAMAMLADI
Perşembe gününü 47,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 48,18 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 45,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 44,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Petrol fiyatları aşı gelişmeleriyle yükseliyor PETROL FİYATLARI AŞI GELİŞMELERİYLE YÜKSELİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA