Petrol fiyatları aşı gelişmeleriyle yükseliyor

Bir yandan dünya genelinde ekonomiyi büyük ölçüde aksatan Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasına karşı önlemler artırılırken, Pfizer ve Moderna'nın virüse karşı yüzde 95 düzeyinde etkili olduğuna ilişkin açıklamaları, fiyatları olumlu etkiliyor.



Pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdikleri aşının da yüzde 90 etkili olduğu duyuruldu.



Bu gelişmelerle Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.69 yükselişle 45.70 dolara yükselirken, aynı ay teslim Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.49 artışla 43.04 dolara çıktı.

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