Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması: Uygun zamanda yanıt vereceğiz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söyledi. Öte yandan Fahrizade'nin terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından muhafazakar kesime ait gazetelerde "intikam" manşetleri öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fahrizade'nin, nükleer ve savunma alanındaki çalışmalarının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da araştırmalar yapan bir bilim insanı olduğunu belirtti.
Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar." diye konuştu.
İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini vurgulayan Ruhani, şöyle devam etti:
"İran'ın düşmanları İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir. Halkımız, siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar akıllı ve bilgedir."
İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı.
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti.
İNTİKAM MANŞETLERİ
İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından muhafazakar kesime ait gazetelerde "intikam" manşetleri öne çıktı.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Savunma Bakan Yardımcısı Fahrizade'nin dün aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine muhafazakar kanada bağlı gazeteler "intikam" söylemini öne çıkarırken, reformistlere ve hükümete yakın gazeteler ise daha ılımlı ve sade başlıklar tercih etti.
Muhafazakar Vatan-ı İmruz gazetesi "Vurmazsak vururlar" manşetiyle intikam alınması gerektiğini savunarak, "İran'da genel bir öfke var. ABD ve siyonist rejimden intikam alınması talep ediliyor." ifadelerini kullandı.
İran lideri Ali Hamaney'in genel yayın yönetmenini atadığı, devletin resmi gazetesi Keyhan da "Göze karşılık göz, siyonistler beklesin" manşetiyle çıktı.
Yine muhafazakarlara yakın Şoru gazetesi, "Fahrizade'nin katillerini pişman edeceğiz" manşetini kullandı. Himayet gazetesi de "Halk intikam bekliyor" başlığını seçti.
Muhafazakar Cam-ı Cem gazetesi, "Yeniden 2010'a dönüldü" manşetiyle geçmişte diğer İranlı bilim adamlarına düzenlenen suikastlara atıf yaptı.
HÜKÜMETE YAKIN GAZETELER İTİDALLİ
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen reformist Arman-ı Milli gazetesi ise "Gerginlik tuzağı" manşetini tercih ederek, "Stratejik sabır ve bölge şartlarının tahlili, kalan son 2 ayda İran'ın Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın ateşi körüklemesine karşılık en önemli siyasi ekseni olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümete bağlı olarak çıkan resmi İran gazetesi de "İranlı bilim adamına terör saldırısı" manşeti attı.
Reformist İtimad gazetesi ise "Bir terör saldırısının tahlili" başlığını kullanarak, yazarlarına konuyu analiz ettirdi.
Reformist Şark gazetesi, "Abserd'de kanlı terör" manşetiyle haberi sade bir şekilde verdi. Cevan gazetesi, haberi, "Bir bilim adamına daha terör saldırısı" şeklinde duyururken, Ferihtegan gazetesi, "Serçeşmeye terör saldırısı" başlığını tercih etti.
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