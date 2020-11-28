Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması: Uygun zamanda yanıt vereceğiz

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fahrizade'nin, nükleer ve savunma alanındaki çalışmalarının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da araştırmalar yapan bir bilim insanı olduğunu belirtti.

Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar." diye konuştu.