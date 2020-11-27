Toprakta 800 yılda yok oluyor! O ülke yasaklayacak!

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise poşet yasağının sembolik anlamı olduğu görüşünü savunuyor. WWF Almanya'da alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birine tekabül ettiği, bu nedenle plastik kullanımının her alanda azalmasını talep ediyor.