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Kovid-19 Japon geleneğine engel oldu! İmparator yeni yıl selamlaması yapamayacak

Son dakika haberleri... Japonya İmparatoru'nun her yıl başında düzenlediği selamlama etkinliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış trendi sebebiyle iptal edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Kovid-19 Japon geleneğine engel oldu! İmparator yeni yıl selamlaması yapamayacak

Kyodo ajansının haberine göre, İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), her yıl başında Tokyo'daki sarayın bahçesinde düzenlenen kutlama ve selamlama etkinliğinin iptaline karar verdi.

İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako ve saray sakinlerinin, 2 Ocak'ta başkentteki sarayın balkonundan, binlerce kişiyi selamladığı yeni yıl etkinliği düzenlenmeyecek.

Kararda, selamlamaya katılması beklenen yoğun kalabalığın bahçenin açık ve kapalı alanlarında bir arada bulunmasının salgın sürecinde büyük risk oluşturabileceği belirtildi.

Mayıs 2019'da tahta çıkan ve yeni yıl selamlamasını 2020 başında düzenleyen Naruhito'nun, tahttaki ilk doğum günü hitabı, 60 yaşına bastığı şubatta, salgın sebebiyle iptal edilmişti.

Yeni yıl kutlama ve halkı selamlama etkinliği en son, önceki İmparator Akihito'nun babası Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölümü sonrası, yas tutulan 1990 yıl başında iptal edilmişti.

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