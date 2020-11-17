Japonya ve Avustralya'dan savunma anlaşması

Anlaşamaya ilişkin Suga, "Güvenlik, savunma iş birliği, ekonomi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirerek, Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarını destekleme fırsatı sunuyor." dedi.

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"DÖNÜM NOKTASI"

Avustralya ve Japonya'nın Hint-Pasifik bölgesinde "eşsiz bir perspektife" sahip olduklarını belirten Morrison, prensip anlaşmayla iki ülkenin ileriye dönük güçlü bir adım attığını söyledi.

Anlaşmayı "karşılıklı güvenin delili ve dönüm noktası" olarak niteleyen Morrison, "Özgürlük ve demokrasiden yararlanan aynı fikre sahip iki ülke, özel sorumlukları olduğunu hissediyor." dedi.

Morrison, "ABD ile muhteşem bir ittifakımız, Çin ile de önemli bir ticari ilişkimiz var. Hint-Pasifik ülkeleri ile kuvvetli ve pozitif ilişkilerimiz var." diye konuştu.

