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Yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan ABD halkına "Covid-19" sözü: Hayat normale dönecek

başkanlığına seçilen , Amerikalılara umut aşıladı. Biden () salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan ABD halkına Covid-19 sözü: Hayat normale dönecek

Başkanı , "" öncesi "Biz bir ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

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