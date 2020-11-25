SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden kabinesini açıkladı

Eski Başkan Barrack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan John Kerry'i Çevre Temsilciliği'ne atayan Biden, Kerry'nin bu göreve seçilmesinin dünyada herkese bu konunun önemini göstereceğini belirterek, "Dünyada her masada yeri olacaktır" ifadelerini kullandı. Kerry ise yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülke iklim sorununu tek başına çözemez. Hepimizin başarılı olması için bütün ülkeler bir araya gelmeli. Yoksa hepimiz başarısız olacağız. Başarısızlık bir seçenek değil" dedi.