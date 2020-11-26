Fed'den koronavirüs uyarısı! Ekonomi için kayda değer risk taşıyor

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 4-5 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed yetkilileri toplantıda, varlık alım programını ele aldı.

Finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Fed üyeleri, finansal şartların çok az değiştiğini ve pandeminin orta vadede ekonomi için kayda değer risk taşıdığını vurguladı.

Toplantıda politika yapıcılar, varlık alımlarının finansal piyasalarda ortaya çıkabilecek risklere karşı sigorta sağladığına karar verdi.

Ayrıca, Fed'in uygun olduğunda varlık alım hızını artırarak daha fazla destek sağlayabileceği belirtildi.

Öte yandan birçok yetkili, FOMC'nin varlık alımları konusunda yönlendirmenin güçlendirilmesi gerektiği görüşünü ifade etti.

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