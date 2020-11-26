Özbekistan'dan terör örgütü PYD-YPG’ye ziyaret! Türk dünyasından tepki...
Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer’i ziyaret etti.
DÜNYA DHA
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Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.
Söz konusu ziyarette ne görüşüldüğüne ilişkin detaylar paylaşılmadı.
Özbekistan'ın bu tutumu Türk dünyasının tepkisine neden oldu.