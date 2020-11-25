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Trump gitmeden İran'ı vuracak! O ülke iddialar sonrası ordusuna "hazır olun" talimatı verdi!

hükümetinin ABD Başkanı 'ın görevini bırakmadan önce 'ı vurma ihtimaline karşı orduya "hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi. İsrailli yetkililer 20 Ocak'a kadar geçecek sürenin bu noktada hassas bir dönem olacağını vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Trump gitmeden İran'ı vuracak! O ülke iddialar sonrası ordusuna hazır olun talimatı verdi!

hükümetinin, ABD Başkanı 'ın görev süresi sona ermeden Washington'un 'ı vurma ihtimaline karşı orduya "hazırlıklı olun" talimatı verdiği iddia edildi.

HASSAS BİR DÖNEME GİRDİK

Walla News gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın görev süresi dolmadan önce İran'ın vurulması emri vereceğine ilişkin net bir istihbarat olmadığı, ancak İsrailli yetkililerin 20 Ocak'a kadar geçecek sürenin "hassas bir dönem" olduğunu dile getirdiği belirtildi.

İRAN SALDIRI SONRASI İSRAİL'İ VURABİLİR

ABD'nin İran'ı vurma ihtimaline karşı İsrail ordusuna, Tahran'ın doğrudan ya da Suriye, ve Gazze'deki İran'a yakın gruplar üzerinden İsrail'i hedef alabilecek saldırılarına karşılık hazırlıklı olunması talimatı verildiği öne sürüldü.

TEL AVİV TAM OLARAK HAZIR DEĞİL

Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin ABD'nin İran'ı vurması halinde bunu önceden İsrail'e bildireceğini dile getirdiği ancak yönetiminin tam olarak hazır olmamaktan endişe duyduğu, bu nedenle de orduya gerekli hazırlıkları yapması talimatının verilmiş olabileceğini aktardığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

gazetesi, Trump'ın önceki hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçtiğini yazmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise geçen hafta yaptığı açıklamada, 'ya B-52H tipi stratejik bombardıman uçakları sevk ettiğini duyurmuştu.

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