25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Suudi Arabistan'da korkutan patlama! Yakıt tankeri...

Son dakika: Suudi Arabistan'da korkutan patlama! Yakıt tankeri...

Son dakika haberleri... 'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Suudi Arabistan'da korkutan patlama! Yakıt tankeri...

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA