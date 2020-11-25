Son dakika: Suudi Arabistan'da korkutan patlama! Yakıt tankeri...
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
DÜNYA AA
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.
Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
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