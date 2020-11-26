ABD Başkanı Trump'tan TikTok'a ek süre!

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını ifade ederek, "Ya TikTok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak" ifadelerini kullanmıştı.