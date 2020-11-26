ABD Başkanı Trump'tan TikTok'a ek süre!
Son dakika haberleri... ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, Çin merkezli ByteDance firmasına TikTok’un ABD’deki varlıklarını elden çıkarmak için 7 gün ek süre verdi. Yeni tarih, 4 Aralık olarak belirlendi.
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NELER OLMUŞTU?
NELER OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını ifade ederek, "Ya TikTok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak" ifadelerini kullanmıştı.