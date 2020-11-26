26 Kasım 2020, Perşembe
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ABD Başkanı Trump'tan TikTok'a ek süre!

Son dakika haberleri... ’de Başkan yönetimi, merkezli ByteDance firmasına ’un ABD’deki varlıklarını elden çıkarmak için 7 gün ek süre verdi. Yeni tarih, 4 Aralık olarak belirlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2020
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ABD Başkanı Trump'tan TikTok'a ek süre!

Trump yönetimi, merkezli ByteDance şirketinin video paylaşım uygulaması 'un 'deki varlıklarını elden çıkarmak için verilen süreyi bir kez daha uzattı. ByteDance'e 7 gün ek süre verilmesiyle yeni tarih 4 Aralık olarak belirlendi.

NELER OLMUŞTU?
ABD Başkanı , TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını ifade ederek, "Ya TikTok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak" ifadelerini kullanmıştı.

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