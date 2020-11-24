52 gün boyunca bodruma hapsetti! Korkunç zindandan Özel Kuvvet kurtardı

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock şunları söyledi: "Kendini adamış uzman subaylar ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililerin hızlı eylemleri sayesinde küçük bir çocuk ait olduğu yere yani ailesinin yanına döndü." ve uyardı: "Bu hikayenin iyi bir sonu olduğu için gerçekten çok mutlu olsak da, birçok çocuk hala orada kurtarılmayı bekliyor."