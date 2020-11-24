52 gün boyunca bodruma hapsetti! Korkunç zindandan Özel Kuvvet kurtardı
Rusya'nın Gorki bölgesinde, eylül ayından beri kayıp olduğu bildirilen bir çocuk, Rus Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Çocuğun, 26 yaşındaki sapık tarafından kaçırıldığı ve alıkonulduğu ortaya çıktı. Dünyayı hayrete düşüren görüntüler, özel kuvvetler tarafından paylaşıldı.
Yedi yaşındaki bir çocuğun pedofili şüphelisi tarafından 52 gün boyunca rehin tutulduğu bodrum katından kurtarılmasını gösteren video görüntüleri ortaya çıktı.
Çocuk, kurbanına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 26 yaşındaki Dmitry Kopylov tarafından kaçırılırken eve yürüyordu.
Gelen istihbarata dayanarak Interpol tarafından kurtarılan çocuk, ailesiyle tekrar bir araya geldi. Rus özel kuvvetleri çelikten yapılmış kapıyı kesti ve çocuğun tutulduğu sığınağa girmek için pencereyi kırdı.
"Beyni yıkanmış" çocuk, özel kuvvet ekipleri içeri girdiklerinde başta neşeyle güldü ama sonra ağlamaya başladı.
Kopylov, deep web'de pedofililer arasındaki sohbetlerde, çocuğu alıkoymakla övündükten sonra kapana kısıldı. En son görüntüler, çocuğun hapsedildiği, çıplak duvarları olan, soğuk, alçak tavanlı bodrum katını gösteriyor.
Hapishane tarzı bir yatağı ve bir ısıtıcısı olan ürkütücü yeraltı sığınağı, Kopylov'un Moskova'dan 285 km uzakta, Makarikha, Vladimir bölgesindeki evinin altında ses yalıtımlıydı.
Ağır silahlı ekipler binaya baskın yaptığında şüpheli, çocukla bir kanepede oturuyordu. Videoda, Kopylov'un özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği görülüyor.
Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock şunları söyledi: "Kendini adamış uzman subaylar ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililerin hızlı eylemleri sayesinde küçük bir çocuk ait olduğu yere yani ailesinin yanına döndü." ve uyardı: "Bu hikayenin iyi bir sonu olduğu için gerçekten çok mutlu olsak da, birçok çocuk hala orada kurtarılmayı bekliyor."
Çocuğun babası son olarak şunları söyledi: "Annesini gördüğüne çok sevindi. Ona sarıldı ve öptü. Duygulara boğulmuş durumdayız. Şükürler olsun ki sonunda bulundu."