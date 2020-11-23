ABD'de skandal! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri kamyonlarda bekliyor

"SADECE COVİD-19'UN KURBANI DEĞİLLER"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar, sadece Covid-19'un kurbanı değiller, pek çoğunun cenazesinin aileleri tarafından kabul edilemedi, her türlü ekonomik ve sosyal hastalığın kurbanı oldular"ifadelerini kullandı.