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Son dakika: Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerinden birine füzeli saldırı gerçekleştirildi

Son dakika haberi... 'da en büyük tesislerinden olan 'nun tesislerine füzeli gerçekleştirildi. Yetkililer yapılan saldırının bir saldırısı olduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerinden birine füzeli saldırı gerçekleştirildi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.

FÜZELİ SALDIRI

Cidde kentinde Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım istasyonundaki akaryakıt tankına füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu akaryakıt tankında yangın çıktı.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, Cidde kentinin kuzeyindeki petrol ürünleri dağıtım istasyonundaki akaryakıt tankında füze ile yapılan terör saldırısı sonucu yangın çıktığını belirtti. Yetkili, "İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bu saldırı sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı ve Aramco'nun müşterilerine yakıt tedariki etkilenmedi" dedi.

OLAY TERÖR SALDIRISI

Saldırıyı kimin yaptığı konusunda net bilgi verilmezken, olay terör saldırısı olarak nitelendirildi. Öte yandan bu sabah erken saatlerde İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinde Aramco tarafından işletilen bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler ve sivilleri dikkatli olmaları hususunda uyaran Seri, saldırıların devam edeceğini vurgulamıştı.

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