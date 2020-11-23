Fransızlardan Macron'a sert tepki: Biz sana bunun için oy vermedik!

NE OLMUŞTU?

Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimlik görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada geçen hafta kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi, Senato'dan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

"AYRILIKÇI" YASA TASARISI

Macron yönetimin hazırladığı ve gelecek ay Bakanlar Kuruluna sunulacak "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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