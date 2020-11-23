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Son dakika: İspanya Kralı VI. Felipe karantinaya alındı

dakika haberi... İspanya Kralı VI. , koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: İspanya Kralı VI. Felipe karantinaya alındı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde liderler de korona ile mücadele ediyor. İspanya Kralı VI. Felipe de karantinaya alındı. İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe'nin korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralının tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa'nın normal programlarına devam edeceği bildirildi.

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