Fransa'da günlük koronavirüs ölümleri 500'ü buldu

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 149 bin 521 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 500 daha artarak 49 bin 232 olduğu aktarıldı.

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