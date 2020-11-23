Fransa'da günlük koronavirüs ölümleri 500'ü buldu
Fransa'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, ölü sayısı da korkuttu. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 satte koronavirüsten ölenlerin sayısının 500'ü bulduğu belirtildi.
DÜNYA DHA
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı.
Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 149 bin 521 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 500 daha artarak 49 bin 232 olduğu aktarıldı.
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