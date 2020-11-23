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Ailesi de inanamadı! 4'üncü kattan düşen çocuk böyle eve döndü

’da bir binanın dördüncü katından yerde biriken karların üzerine düşen kız çocuğu yürüyerek evine döndü. Öte yandan çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve yapılan muayenede hiçbir yara almadığı öğrenildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Ailesi de inanamadı! 4'üncü kattan düşen çocuk böyle eve döndü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde bir kız çocuğu, gece saatlerinde binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden baktığı sırada dengesinin kaybederek yerdeki kar birikintisinin üzerine düştü.

Ailesi de inanamadı! 4üncü kattan düşen çocuk böyle eve döndü AİLESİ DE İNANAMADI! 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN ÇOCUK BÖYLE EVE DÖNDÜ

Karların üzerine düşen çocuk daha sonra yerden kalkarak evine döndü. Çocuğun pencereden aşağıya düştüğünü söylemesine rağmen inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu öğrendi.

Çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve yapılan muayenede hiçbir yara almadığı öğrenildi.

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