22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'dan Sputnik-V aşısı hakkında flaş açıklama: Daha ucuz olacak

Son dakika: Rusya'dan Sputnik-V aşısı hakkında flaş açıklama: Daha ucuz olacak

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen V aşısının fiyatının ve tarafından üretilen aşılara göre daha ucuz olacağı belirtildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan Sputnik-V aşısı hakkında flaş açıklama: Daha ucuz olacak

Koronavirüs salgınına karşı dünyanın dört gözle beklediği aşıların fiyatları belli olmaya başladı. 'li ilaç şirketi , geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti.

Moderna'nın açıklamasının ardından Rus V aşısının ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi.

Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pfizer'in doz başına 19.50 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V'nin fiyatı çok daha düşük olacak" ifadelerine yer verildi.

Aşının yurt dışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) sözcüsü yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin fiyatının önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Rusya, 11 Ağustos'ta geliştirdiği Sputnik V adlı aşı ile dünyada korona virüs aşısını tescil eden ilk ülke olmuştu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı şu anda faz 3 çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD'nin ise aynı aşı için doz başına 19.50 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti.

Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Pfizer/BioNTech aşısının detayları belli oldu! Ne zaman ve nasıl dağıtılacak? PFİZER/BİONTECH AŞISININ DETAYLARI BELLİ OLDU! NE ZAMAN VE NASIL DAĞITILACAK?
Son dakika: Müjdeyi INBUSINESS'da vermişlerdi! Pfizer/BioNTech'in aşısında flaş gelişme SON DAKİKA: MÜJDEYİ INBUSINESS'DA VERMİŞLERDİ! PFİZER/BİONTECH'İN AŞISINDA FLAŞ GELİŞME

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA