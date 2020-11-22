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Fransa'da vizonlarda ilk defa korona virüs (Kovid-19) tespit edildi

'da, ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi. bölgesindeki çiftlikte virüs nedeniyle bin edildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Fransa'da vizonlarda ilk defa korona virüs Kovid-19 tespit edildi

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.

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