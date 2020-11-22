ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMALI

Badie, Fransa'nın küreselleşmiş güç haline gelmesi için hedefleri bulunması ve alçak gönüllü olması gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda Fransa'nın, Afrika'da veya Lübnan'da tek başına hareket edilebildiği dönemin bittiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Badie, etkileşimlere ve karşılıklı bağımlılığa dayalı bir politika oluşturması gerektiğini aktardı.