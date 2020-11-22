Fransız siyasetçiden Macron'a tavsiye: Dış politikasını tamamen değiştirmeli ve Putin-Türkiye diyalogunu örnek almalı
Fransa'da Sciences Po Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Bertrand Badie, yaptığı açıklamada Fransa'nın dış politikasının tamamen değişmesi gerektiğini ifade etti. Badie "Devletler arası ilişkilerin akışkan hale geldiği bir dünyadayız, örneğin Vladimir Putin'in Türkiye ile ilişkilerinde bunu anladığı görülüyor" ifadelerini kullandı.
Fransa'da uluslararası üne sahip siyaset bilimi uzmanlarından Sciences Po Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Bertrand Badie, Fransa'nın dış politikasının tamamen değişmesi gerektiğini belirtti.
Badie, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
DÜŞMANLAR VAR
Fransa'nın Mali'deki askeri varlığına ilişkin, "Fransız hükümetine inanırsak (Mali'de) sadece terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz, kafa kafaya savaşılması gereken düşmanlar var. Ancak gerçek daha karmaşık." değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Badie, ABD ve Fransa'nın 1945'ten bu yana savaş kazanmadığına işaret etti.
MACRON'UN ÇELİŞKİLERİ VAR
Badie, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron açıklamalarda bulunuyor ama hayata geçirmiyor. Macron'un şu an ve (2017'deki) cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söyledikleri ile Fransa'nın mevcut politikası arasında çelişkiler var." ifadesini kullandı.
POLİTİKALAR TAMAMEN DEĞİŞMELİ
"Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli" diyen Bertrand Badie, küreselleşen dünyada Fransa'nın ne olduğunun yeniden tanımlanması gerektiğini kaydetti.
ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMALI
Badie, Fransa'nın küreselleşmiş güç haline gelmesi için hedefleri bulunması ve alçak gönüllü olması gerektiğini ifade etti.
Bu bağlamda Fransa'nın, Afrika'da veya Lübnan'da tek başına hareket edilebildiği dönemin bittiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Badie, etkileşimlere ve karşılıklı bağımlılığa dayalı bir politika oluşturması gerektiğini aktardı.
PUTİN-TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Badie, "Devletler arası ilişkilerin akışkan hale geldiği bir dünyadayız, örneğin (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Türkiye ile ilişkilerinde bunu anladığı görülüyor" yorumunu yaptı.
Bertrand Badie, ülkeler arası ilişkilerde "düşman" veya "müttefik" kavramları yerine ortaklığın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
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