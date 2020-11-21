Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan şaşırtan açıklama: Fakir ülkelere korona virüs aşısı...

"İLAÇ VE TEKNOLOJİ LİSANSI PAYLAŞIMI..."



Fakir ve gelişmekte olan ülkelere bilgi ve teknoloji paylaşımı da yapılması gerektiğini vurgulayan Macron, bu ülkeler ile ilaç ve teknoloji lisansı paylaşımı yapılması gerektiğini ifade etti.





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