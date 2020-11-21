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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan şaşırtan açıklama: Fakir ülkelere korona virüs aşısı...

Sömürgeci geçmişi bilinen ve yaptığı katliamlarla tarihe adını kara harflerle yazdıran Fransa'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ilgin bir açıklama geldi. Macron, G20’ye gönderdiği konuşmasında, yıl sonuna kadar kullanıma hazır olacak Covid-19 aşısının bir kısmının fakir ülkelere bağışlanması çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan şaşırtan açıklama: Fakir ülkelere korona virüs aşısı...

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Zirveye video mesaj yolu ile konuşma yollayan , Covid-19 aşısına ve dağıtımına değindi.

AŞI İÇİN TARİH VERDİ...

Macron, "Yıl sonuna kadar Covid-19 aşısı kullanıma hazır olacak. Artık daha büyük bir mücadelemiz olacak, bu aşının herkes için ulaşabilir olması gerekli" ifadelerini kullandı.

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"FAKİR ÜLKELERE KORONA VİRÜS AŞISI BAĞIŞLANMALI"

Aşıyı sadece önde gelen zengin ülkelerin edineceği ve normal hayata döneceği bir durumun yaşanmaması gerektiğini belirten Macron, aşıların bir kısmının fakir ülkelere bağışlanması yönünde çağrıda bulundu.

"DSÖ YÖNLENDİRMELİ..."

Öncelikli olarak zengin olan ülkelere değil aciliyeti olan ülkelere aşı ulaştırılması gerektiğini savunan Macron, "4,9 milyar dolar büyüklüğünde fon oluşturuldu, fakat daha fazlası lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmesi doğrultusunda öncelikli ihtiyacı olanlara yardım ulaştırılmalı" dedi.

"İLAÇ VE TEKNOLOJİ LİSANSI PAYLAŞIMI..."

Fakir ve gelişmekte olan ülkelere bilgi ve teknoloji paylaşımı da yapılması gerektiğini vurgulayan Macron, bu ülkeler ile ilaç ve teknoloji lisansı paylaşımı yapılması gerektiğini ifade etti.

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