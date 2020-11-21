İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den G20 Liderler Zirvesi'nde dünyaya çağrı

Conte, Covid-19 pandemisi ile mücadelede tedavi ve aşının herkesin erişimine sunulması gerektiğini vurgu yaptı. Başbakan Conte, "Bizi çok ağır bir sınava tabi tutan Covid-19 salgını karşısından halk sağlığına daha fazla yatırım yapmak siyasi görevimizin olmasında öte bizim ahlaki sosyal bir zorunluluğumuzdur" dedi.