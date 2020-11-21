Dünyada koronavirüs vakası sayısı 58 milyonu geçti
Son dakika haberleri... Dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgını devam ediyor. Vaka sayısı 58 milyonu aşarken dünyanın muhtelif birçok yerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Kovid-19'a yakalandı. Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı. Artan vakalar nedeniyle birçok ülkede ek tedbirler alındı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 58 milyon 260 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 383 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 40 milyon 354 bini aştı.
ABD'DE 12 MİLYON VAKA!
Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 285 bin, Hindistan'da 9 milyon 60 bin, Brezilya'da 6 milyon 20 bin ve Fransa'da 2 milyon 109 bine yükseldi. ABD Merkez Bankası (Fed), salgının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.
"SİSTEMATİK BİR EKONOMİK KRİZ DOĞURDU"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluğun dünya için en büyük tehlikeler olduğunu belirterek, "Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı." dedi.
"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KAMPANYA BAŞLAYACAK"
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkeye ilk Kovid-19 aşılarının ocakta geleceğine işaret ederek, "Ülkede, muhtemelen daha önce eşi benzeri görülmemiş bir aşılama kampanyası olacak ve her alandan herkesin tüm enerjisini vermesi ve olağanüstü uğraş göstermesi gerekiyor." diye konuştu.