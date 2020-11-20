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Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımlar doldu

Avrupa'dan aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan , öte yandan da koronavirüsle mücadele ediyor. Sağlık altyapısında da başarısız olan Yunanistan'daki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı ortaya çıktı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımlar doldu

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı belirtildi.

BAŞARISIZ SAĞLIK ALTYAPISI

Yunanistan'da, son 24 saatte 3 bin 227 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 59 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 85 bin 261 ve toplam ölü sayısı 1347 olarak açıklandı.

Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı var.

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