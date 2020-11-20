Koronavirüse yakalanan kişiler dikkat: Tekrar yakalanma riski ne kadar yüksek?

UMUT ARTIYOR

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin güzel haberler de geldiğini belirterek, "Bu da bize salgını sona erdirme umudu veriyor. Bu zaman zarfında yayılım zincirlerini kırmak ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz mevcut araçları kullanmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İngiltere'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasıyla ilgili bir soruyu ise DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ve DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.