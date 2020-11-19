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CENTCOM Komutanı Kenneth F. McKenzie'den Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

Merkez Kuvvetler () Komutanı Orgeneral Kenneth F. , bölgede ile yaşadıkları gerilimin azalmasının bir yanılgı oluşturmasına rağmen "Tahran'ın nihai hedefinin ABD’yi ’tan çıkarmak olduğunu" ifade ederek, ABD Başkanı ’ın Irak’taki asker sayısını düşürme kararını üstü kapalı olarak eleştirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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CENTCOM Komutanı Kenneth F. McKenzie'den Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

merkezli Ulusal ABD-Arap İlişkileri Konseyinin bu yıl 29'uncusunu düzenlediği "Amerikan-Arap Politika Yapıcıları Konferansında" konuştu.

ABD'nin 'daki varlığının her bakımdan kritik olduğuna işaret eden McKenzie, bölgedeki deniz yollarının açık olması ve petrol ile ticari faaliyetlerin serbestçe dolaşımının sadece ABD'nin değil dünyanın da menfaatine olduğunu savundu.

90'DAN FAZLA SALDIRI...

Uzun bir zamandır 'ın Orta Doğu'daki istikrara tehdit teşkil ettiğini ve son yıllarda 'taki faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, İran'ın ABD ve koalisyona ait Irak'taki üslere 50'den fazla, Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoylara ise 90'dan fazla saldırı düzenlediğini hatırlattı.

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"İRAN IRAKI ABD'YE KARŞI..."

ABD'li komutan, "İran, Irak'ı ABD'ye karşı bir vekalet savaşı alanı olarak kullanmaktadır." diye konuştu.

İran'ın ABD politikalarına verilen bölgesel ve uluslararası desteğin altını oymak için açık ve gizli birçok alanda saldırganlık gösterdiğini belirten McKenzie, ABD'nin İran'a karşı caydırıcılığını ise "tartışmaya açık" olarak niteledi.

DEAŞ VE IRAK İLE ORTAKLIK VURGUSU

ABD'nin İran'a karşı "maksimum baskı" politikasının sadece ekonomik ve diplomatik olduğunu belirten McKenzie, bu politikanın askeri boyutunun da olması gerektiğine işaret etti.

Trump'ın Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirme kararını uygulayacaklarını ifade eden McKenzie, aynı zamanda 'ın halen Irak'ta faaliyet gösterdiğini ve Irak'ın ABD ile ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.

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