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Son dakika: ABD Savunma Bakan Vekili Miller duyurdu! Flaş Afganistan ve Irak kararı...

Son dakika haberi... Savunma Bakan Vekili , ABD'nin ve 'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: ABD Savunma Bakan Vekili Miller duyurdu! Flaş Afganistan ve Irak kararı...

ABD Savunma Bakan Vekili Miller, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2 EŞ-ŞEBAB ELEBAŞINI "KÜRESEL TERÖRİST" LİSTESİNE EKLEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin Somali merkezli bağlantısı Eş-Şebab'ın iki lideri Abdullahi Osman Muhammed ve Maalim Ayman'ı Küresel Teröristler listesine eklemiştir." ifadesini kullandı.

"Mühendis İsmail" lakabıyla bilinen Muhammed'in, terör grubunun üst düzey bomba uzmanlarından olduğuna dikkati çeken Pompeo, Ayman'ın da Kenya ve Somali'deki terör eylemlerini yapan ekibin başında olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD'nin 2008 Mart'ta El-Şebab'ı "Yabancı Terör Örgütleri" listesine eklendiklerini anımsatarak, "Bu örgüt, Kenya ve Somali'nin barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit etmeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

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